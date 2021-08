Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ettlingen-Schöllbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Autos sind am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in Ettlingen-Schöllbronn zwei Frauen im Alter von 33 und 57 Jahren leicht bis mittelschwer verletzt worden. Zwei im Fahrzeug der 33-Jährigen befindliche Kinder kamen offenbar ohne Blessuren davon.

Wie die ersten Feststellungen der Verkehrspolizei ergeben haben, war die 33-jährige Pkw-Fahrerin auf der Moosbronner Straße (Landesstraße 613) in Richtung der Ortsmitte von Schöllbronn unterwegs und wollte nach links in die Mittelbergstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Pkw einer in Gegenrichtung fahrenden 57 Jahre alten Fahrzeugführerin.

Bei dem folgenden Zusammenstoß kippte der Kleinwagen der 57-Jährigen zur Seite um. Sie musste unter Einsatz der Feuerwehren aus Ettlingen und Schöllbronn aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt drei Rettungsteams waren unter Einsatz eines Notarztes vor Ort und brachten beide verletzte Fahrerinnen anschließend zur näheren Untersuchung auf ihren unklaren Verletzungsgrad in ein Krankenhaus. Im Fahrzeug der 33-Jährigen befanden sich auch deren beiden Kinder im Alter von zehn Monaten und drei Jahren, die wohl unverletzt geblieben sind, jedoch vorsorglich in die Kinderklinik gebracht wurden.

Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig, die bis gegen 16.35 Uhr andauerte. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von geschätzten 20.000 Euro.

Wegen des Unfallausmaßes war die Ortseinfahrt von Schöllbronn gesperrt. Der in Richtung Völkersbach führende Verkehr musste daher örtlich umgeleitet werden.

