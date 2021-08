Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Alkoholisierte Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Nach den bisherigen Feststellungen fuhr eine 48-Jährige am Dienstag gegen 20.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Bernhardusstraße in Richtung Barbarastraße. Hier stieß sie gegen einen geparkten Pkw, stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich dann Verdachtsmomente auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die Frau wurde zum Polizeirevier gebracht. Nach einer Blutentnahme und der Durchführung der weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Wache wieder verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

