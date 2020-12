POL-WOB: Süpplingen: Alkoholisierter Opel Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Polizei Wolfsburg

Bundesstraße 1 bei Süpplingen 22.12.20, 16.45 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 1 im Bereich Süpplingen durch einen unter Alkoholeinfluss fahrenden 62-jährigen Opel-Fahrer aus Königslutter zu einem Verkehrsunfall. Während der Fahrzeugführer leicht verletzt wurde, entstand am Pkw ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Der Pkw-Fahrer befuhr gegen 16.45 Uhr die B1 aus Helmstedt in Richtung Süpplingen, als seinen Angaben nach plötzlich ein Tier über die Straße lief. Der 62-Jährige verriss das Lenkrad und kam dadurch auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Leitpfosten und streifte einen Baum, der dabei beschädigt wurde. Der Opel wurde zurückgeschleudert und kam in einem Graben auf der anderen Straßenseite zum Stillstand. Der Königslutteraner wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant in der Helios-Klinik behandelt. Da der PKW-Fahrer augenscheinlich Alkohol getrunken hatte wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,07 Promille, so dass eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt wurde.

