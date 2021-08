Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Bauwagen von Gasflaschen

Sande (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25.08.2021, 16:15 Uhr und Donnerstag, 26.08.2021, 13:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter zwei rote Gasflaschen aus einem Stahlkasten, welcher an einem Bauwagen angebracht war. Der Bauwagen war zum Tatzeitpunkt in der Bahnhofstraße gegenüber der Hausnummer 26 in Sande abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation in Sande unter der Rufnummer: 04422/99975-0 entgegen.

