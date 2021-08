Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Achtung Autofahrer! Die Schulferien in Niedersachsen gehen zu Ende und die Schule fängt wieder an - die gelben Füße sorgen für einen sicheren Schulweg (mit Archivbildern)!

Wilhelmshaven. (ots)

In wenigen Tagen werden in Wilhelmshaven ca. 600 Jungen und Mädchen eingeschult. "Die Erstklässler, die sich ab dem 06.09.2021 täglich auf den Schulweg machen, sind die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr und bedürfen besonderer Rücksichtnahme", sagt Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Für Kinder stellt der Straßenverkehr insgesamt eine große Herausforderung dar, denn die Sechs- bis Siebenjährigen können Gefahrensituationen noch nicht umfassend erkennen und einschätzen. Kinder können Geschwindigkeiten und Distanzen nur schlecht abschätzen und auch die Richtung von Geräuschen noch nicht richtig zuordnen. "Die Erstklässler haben ein geringeres Sichtfeld als Erwachsene", warnt Tjaden vor den damit verbundenen Gefahren: "Sie werden aufgrund ihrer geringen Körperhöhe schlechter bzw. später wahrgenommen." Die diesjährige Schulanfangsaktion setzt das als langfristige Kampagne konzipierte Projekt "Kleine Füße" unter Beibehaltung der bisherigen Bausteine "Schulwegplan" und "Bus auf Füßen" fort. Das diesjährige Schwerpunktthema steht ebenfalls wie im letzten Jahr unter dem Motto "Zur Schule - möglichst zu Fuß". "Das Motto betont erneut die Rolle der Eltern als Vorbilder für ein sicherheitsorientiertes Verkehrsverhalten. Für Autofahrer gilt: Seien sie, wie ohnehin schon gefordert, besonders aufmerksam", so Tjaden. Bereits im Vorfeld wurden Banner, die den Hinweis "Kleine Füße - sicherer Schulweg! Achten Sie auf Kinder!" enthalten, in den Städten und im Landkreis aufgehängt. Die gelben Füße auf den Gehwegen folgen in den nächsten Wochen. Damit der sichere Schulweg auch gelingt, gibt es hier die Tipps der Polizei: Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind bereits vor der Einschulung den künftigen Schulweg fest! Beachten Sie dabei, dass der kürzeste nicht immer auch der sicherste Weg ist! Üben Sie mit Ihrem Kind das Verhalten an unübersichtlichen Straßen und Kreuzungen! Achten Sie besonders in der dunkleren Jahreszeit auf gut sichtbare Bekleidung und Schultaschen mit entsprechenden Reflektoren. Schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig auf den Schulweg, den unter Zeitnot und Stress neigen Kinder noch mehr zur Unaufmerksamkeit! Vermitteln Sie Ihrem Kind beim Ein- und Aussteigen aus öffentlichen Verkehrsmitteln eine genaue Abfolge! Auf dem Gehweg mit genügend Abstand auf den Bus warten und beim Überqueren der Straße zwingend Ampeln oder Überwege nutzen. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen: Vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschnallt ist. Verwenden Sie dafür stets geeignete Kinderrückhaltesysteme. Lassen Sie Ihr Kind immer zur Gehwegseite aussteigen und achten Sie dabei auf Fahrradfahrer sowie auf Halt- und Parkverbote vor der Schule. Mit dem Fahrrad sollen Kinder ohne Begleitung erst nach der Radfahrausbildung in der 4. Klasse zur Schule fahren. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr.

