Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht einen Radfahrer sowie Zeugen nach Unfall in der Peterstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 25.08.2021, erhielt die Polizei gegen 21.45 Uhr Kenntnis von einem Unfall, der sich gegen 21.00 Uhr in der Peterstraße ereignet haben soll. Der geschädigte Pkw-Fahrer gab an, dass ein bislang unbekannter Radfahrer die Peterstraße auf dem Radweg in westliche Richtung entgegen der Fahrtrichtung befahren habe und mit dem rechten Kotflügels seines in der Lindenstraße vor der Einmündung wartenden Pkw kollidiert sei. Nach einer Einigung blieb der Personalienaustausch aus. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 30-40 Jahre alt - rötlicher Bart - 165-170 cm - normale Statur - dunkle Kleidung - bei dem Fahrrad soll es sich um ein sehr altes stark genutztes Fahrrad gehandelt haben Der Radfahrer sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

