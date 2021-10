Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Straftaten an Pkw

Bückeburg/Obernkirchen/Bad Eilsen (ots)

(ma)

In Bückeburg, Bad Eilsen und Obernkirchen sind an mehreren Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen worden, wobei der bislang unbekannte Täter lediglich in Bückeburg eine Handtasche stehlen konnte.

Auf dem Parkplatz des ehemaligen Einkaufsmarktes an der Wilhelmstraße in Bad Eilsen sind an einem Pkw VW Golf und einem VW Passat die Seitenscheiben an den Fahrertüren zerstört worden. Das Eindringen in die Fahrzeuge wurde am Dienstag gg. 09.30 Uhr festgestellt. Aus beiden Pkw wurden keine Gegenstände entwendet.

In Obernkirchen ist vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Pkw VW Golf ebenfalls die Seitenscheibe an der Fahrerseite eingeschlagen worden. Das angegangene Fahrzeug stand auf einem Parkplatz am Marktplatz. Auch in diesem Fall fand der Täter keine Gegenstände vor, die er entwenden konnte.

An einem Pkw VW Polo, der in Bückeburg in der Lülingstraße auf einem Privatparkplatz stand, war es die Seitenscheibe an der Beifahrertür, die vom 25.10. auf den 26.10. zerstört wurde. Die Fahrzeugnutzerin bemerkte die Beschädigungen am heutigen Mittwoch um 10.00 Uhr. Aus dem Fahrzeug ist nach Angaben der Geschädigten nichts gestohlen worden.

Auf der Bückeburger Herderstraße kam es gestern gg. 15.45 Uhr zu einer vollendeten Tat, wobei Zeugen den Täter bei der Tatausübung beobachten konnten. Eine vermutlich männliche Person mit schlanker Statur und einer geschätzten Körpergröße von ca. 175cm steht im Tatverdacht, die Seitenscheibe an der Beifahrertür des geparkten Pkw Dacia eingeschlagen zu haben. Der Täter trug einen schwarzen Parka, eine blaue Jeans und weiße Sneaker.

Mit der Handtasche der Geschädigten, die vom Beifahrersitz gestohlen wurde, flüchtete der Unbekannte zu Fuß vom Tatort und konnte im Rahmen einer polizeilichen Nahbereichsfahndung nicht ausfindig gemacht werden. In der Handtasche befand sich neben Bargeld der Führerschein, der Personalausweis und die Versichertenkarte der Geschädigten.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg prüft derzeit, ob die Straftaten einem Täter zuzuordnen sind. Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, richten.

