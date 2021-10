Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wietzen - Senior dreht den Spieß um

Nienburg (ots)

(KEM) Ziemlich tough und mit Witz reagierte ein 85-jähriger Mann aus Wietzen auf gleich zwei hintereinander folgende Betrugsversuche mittels Schockanruf durch sogenannte Falsche Polizeibeamte.

Am Dienstagnachmittag, den 26.10.2021, erhielt der Wietzener zunächst einen Schockanruf. Eine Frauenstimmte sagte sinngemäß "Papa, Papa! Ich hatte einen Autounfall und brauche dringend Hilfe!". Was die Täterin nicht wusste: kurz zuvor hatte der Senior eine Nachricht von seiner Familie erhalten, dass diese, darunter auch seine Tochter, einen Zug erreicht und sicher in diesem sitzen würden. Der Senior entgegnete der Frauenstimme deshalb, dass sie für den Unfall die Polizei rufen solle, und legte unvermittelt auf.

Sofort nach dem ersten Anruf klingelte erneut das Telefon. Dieses Mal meldete sich ein Mann mit den Worten: "Hier ist die Polizei ..., mein Name ist Polizeikommissar...". Der Wietzener drehte nun den Spieß um, und entgegnete dem Betrüger "Und hier ist die Polizeistation Nienburg!". Er verwickelte den Betrüger in ein kurzes, ironisches Gespräch, woraufhin dieser von selbst auflegte.

Der 85-Jährige erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei Hoya. Er gab an, dass er dank der zahlreichen Polizeimeldungen zu Schockanrufen, Enkeltrick und Falschen Polizeibeamten und der Kenntnis, dass seine Familie sicher im Zug saß, sofort erkannte, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte.

"Der Mann hat den Betrugsversuch sofort erkannt und ging nicht auf das perfide Spiel der Täter ein. Wir freuen uns, dass unsere Präventionsmaßnahmen Wirkung entfalten." so Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch. Vereinbaren Sie Sicherheitsfragen mit Ihren Angehörigen, auf die nur Sie die Antwort kennen. Legen Sie auf und rufen Ihre Angehörigen unten denen Ihnen bekannten Telefonnummern zurück. Denken Sie daran, die Polizei wird sie NIE anrufen und um Herausgabe von Wertgegenständen, Überweisungen oder Bargeld bitten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell