Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Müllentsorgungen in Bückeburg

Bückeburg (ots)

(ma)

An der Bundesstraße 65 und am Bahnhof in Bückeburg kam es erneut zu illegalen Müllentsorgungen, wobei der Polizei mögliche Hinweise auf die Verursacher vorliegen.

Ein Zeuge meldete sich am Dienstag gg. 18.00 Uhr bei der Polizei Bückeburg, der beim Verlassen des Bahnhof Bückeburg eine Frau beobachten konnte, die mehrere Gegenstände zwischen die dort aufgestellten Glascontainer warf und mit einem Fahrzeug mit bekanntem Autokennzeichen wegfuhr.

Die Polizei hat mittlerweile eine Befragung der Verursacher vorgenommen, die den Müll wieder beseitigen wollen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ist eingeleitet worden; der Landkreis Schaumburg entscheidet über die Festlegung eines Bußgeldes.

Über vorgefundenes Spurenmaterial erhofft sich die Polizei Bückeburg auch den Verursacher einer Umweltverschmutzung an der Bundesstraße 65, Bereich Röcke/Nammer Weg, zu ermitteln. Ein Zeuge entdeckte am Mittwoch gg. 09.00 Uhr im Straßengraben 20 hineingeworfene Müllsäcke bzw. Verpackungen mit überwiegend Kabelmaterial und Hausmüll.

