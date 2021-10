Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen, den 26.10.2021, gegen 06.40 Uhr an der Kreuzung Nordertorstriftweg/Berliner Ring zwischen einem LKW und einem PKW ereignete und zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen führte. Die 27-jährige BMW-Fahrerin aus Neustadt am Rübenberge und der 49-jährige LKW-Fahrer aus Ronnenberg blieben unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter (05021) 9778 115 zu melden.

