Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrugsmasche "Schockanrufe"

Northeim (ots)

Landkreis Northeim, Donnerstag, 26.08.2021

LANDKREIS NORTHEIM (Mü) - Im gesamten Landkreis Northeim kam es am Donnerstag zu sogenannten "Schockanrufen". Die Betrüger riefen vorrangig ältere Menschen an und erklärten, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Im weiteren Verlauf des Telefongesprächs forderten die Anrufer eine hohe Kaution, damit eine drohende Gefängnisstrafe ausgesetzt werden könnte. In einem Fall übergab eine 82-jährige Seniorin aus Einbeck eine fünfstellige Summe an eine männliche Person. Das Polizeikommissariat Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Präventionsteam der Polizei Northeim rät, immer besonders misstrauisch zu sein, wenn jemand Geldforderungen über das Telefon stellt. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt zu ihren Angehörigen auf. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein und lassen Sie sich durch die Schilderung von dramatischen Sachverhalten nicht beunruhigen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell