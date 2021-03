Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Ladendieb leistete Widerstand

Straelen (ots)

Am Freitag den 26.03.2021 wurde ein 39 jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Niederdorfer Straße auf frischer Tat angetroffen. Bei der Personalienfeststellung durch hinzugezogene Polizeibeamte war der Mann völlig unkooperativ, riss sich ständig den Mund-Nasenschutz vom Gesicht und beleidigte die Polizeibeamten auf massivste Art und Weise. Ein körperlicher Angriff auf die Beamten konnte unterbunden werden indem er zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt wurden. Trotzdem leistet er weiter erheblichen Widerstand und spuckte einem Polizeibeamten ins Gesicht. Glücklicherweise traf er nur den Mund-Nasenschutz, den der Beamte trug. Da der Ladendieb alkoholisiert war, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstand, Beleidigung, Körperverletzung und Diebstahl. Die Nacht durfte er zudem in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell