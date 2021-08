Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil wollte am 25.08.21, gegen 07:55 Uhr, von der Alleestraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 19-jährige Motorradfahrer aus Hann. Münden konnte nicht mehr ausweichen, er stieß gegen den Pkw und kam zu Fall. Er wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell