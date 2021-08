Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße, Dienstag, 24.08.21, 22.45 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 24.08.21, gegen 21.45 Uhr stellten Beamte der Polizei Bad Gandersheim auf der Braunschweiger Straße in Bad Gandersheim einen Pkw BMW aus Lüneburg fest. Der Pkw wurde durch die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Verlauf die Beamten bei dem 74-jährigen Kraftfahrzeugführer eine alkoholische Beeinflussung feststellten. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholkonzentration von mehr als 2 Promille. Es wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Lüneburger muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell