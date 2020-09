Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf: Fahrkartenautomat am Bahnhof Hagen aufgebrochen

Hannover (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn am Bahnhof in Hagen (Neustadt am Rübenberg) aufgebrochen und Geld entwendet. Über die Höhe der Beute kann keine Angabe gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt rund 25.000 Euro. Der Automat kann nicht repariert werden und wird ausgetauscht.

Der Aufbruch wurde der Polizei am Sonntagmorgen um 02:49 Uhr gemeldet. Der genau Tatzeitraum steht nicht fest. Der oder die Täter flüchteten unbemerkt. Zeugen gibt es nicht. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise zur Tathandlung, zu Auffälligkeiten im Umfeld oder zu Fahrzeugen bitte an die Bundespolizei unter 0511 30365-0.

