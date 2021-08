Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: An Grundstücksausfahrt Lkw übersehen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Flugplatzweg, Montag, 23.08.21, 14.55 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 23.08.21, 14.55 Uhr wollte ein 59-jähriger Alfelder mit seinem Pkw Ford Fiesta von einer Grundstückszufahrt im Flugplatzweg in den fließenden Verkehr einfahren. Beim Einfahren in den Flugplatzweg übersah der Alfelder den von rechts herannahenden 32-jährigen Lkw-Fahrer mit seinem Lkw Daimler, so dass es zu einem Zusammenstoß des Lkw und des Pkw kam. An beiden Kraftfahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 2000,- EUR

