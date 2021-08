Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße, Dienstag, 24.08.2021, 17.07 Uhr bis 21.17 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Im oben genannten Zeitraum kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Breiten Straße.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Fahrrad des 38-jährigen Geschädigten. Das Fahrrad war in einem dafür zur Verfügung stehenden Raum in einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Es handelt sich um ein Damenrad des Herstellers California in der Farbe Rot.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

