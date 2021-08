Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Trickdiebstahl auf LIDL-Parkplatz in Dassel; Zeugenaufruf Dienstag, 24.08.2021, gegen 14.10 Uhr, LIDL-Parkplatz Dassel

Einbeck (ots)

Eine 59-jährige aus Dassel befindet sich am Dienstag, 24.08.2021, zum Einkaufen beim LIDL-Markt in Dassel. Beim Beladen ihres Fahrzeuges mit dem zuvor getätigten Einkauf kommt ein dunkler Pkw Kombi, besetzt mit 2 Personen, männlicher Fahrer und weibliche Beifahrerin, auf sie zugefahren. Die Insassen des Fahrzeuges, das direkt neben der 59-jährigen anhält, fragen in gebrochenem deutsch bzw. englisch u.a. nach dem Weg zur Autobahn und einem Krankenhaus in Bremen. Anschließend steigt die Beifahrerin, ca. 160 cm groß mit langen, dunklen Haaren, aus und kommt mit einer Straßenkarte auf sie zu, wobei sich die 59-jährige umdreht, sich der Frau zuwendet und mit dem Rücken zu ihrem Pkw, dessen Kofferraum geöffnet ist, steht. Die Ware im Einkaufskorb, sowie auch das oben aufliegende Portemonnaie sind gut erkennbar. Während des Gespräches beobachtet die 59-jährige zufällig, wie von hinten eine männliche Person, kräftig, dunkles, teilweise graumeliertes Haar, Dreitagebart, bekleidet mit einem blauem T-Shirt und blauer Jeanshose, zu Fuß auf den Kofferraum zugeht. Sie wendet sie dem Mann zu und sagt laut "Stopp" zu ihm. Daraufhin setzt sich die zuvor ausgestiegene Beifahrerin sofort wieder in den Pkw und fährt zügig vom Parkplatz in Richtung Professor-Heinrich-Düker-Straße davon. Die Person, die auf den Kofferraum zuging, entfernt sich fußläufig ebenfalls in Richtung Professor-Heinrich-Düker-Straße. Die Täter sollen osteuropäisches Aussehen haben und ca. 45 Jahre alt sein. Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkles eventuell schwarzes Fahrzeug handeln. Wer Zeuge war oder Hinweise zu dem Vorfall, Personen oder dem Fahrzeug machen kann, möge sich bitte bei der Polizeistation Dassel,05564 99910-0, oder dem Polizeikommissariat Einbeck 05561 94978-0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell