Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aufmerksamer Bürger meldet Verkehrsunfallflucht (08.07.2021)

Hüfingen (ots)

Eine Unfallflucht beobachtet und die Polizei verständigt hat ein aufmerksamer Passant am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Straße "Weitengasse". Er beobachtete, wie ein Mercedes Sprinter Fahrer einen geparkten Mitsubishi Space Star streifte und trotz des angerichteten Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro in Richtung Hauptstraße weiterfuhr. In einiger Entfernung zur Unfallstelle hielt der 26-jährige Sprinter-Fahrer an und überprüfte den Schaden am eigenen Auto. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Da er nicht in Deutschland wohnt, setze ein Staatsanwalt einen dreistelligen Betrag als Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe fest.

