POL-KN: (Tuttlingen) Gegen Strommast gefahren (08.07.2021)

Tuttlingen (ots)

Eine leichtverletzte Person sowie rund 6.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich gestern gegen 15.45 Uhr ereignet hat. Als sie ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Straße "In Grubenäcker" parken wollte, fuhr eine 44-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen eine Böschung hinunter und gegen einen Strommast. Dieser kippte um und fiel auf ein anderes Auto. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das andere Fahrzeug, ein Golf, wurde in Höhe von circa 1.500 Euro beschädigt. Die Schadenshöhe an dem Strommast ist noch nicht bekannt.

