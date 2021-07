Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Schaufensterelement geht bei Unfall zu Bruch

Tuttlingen (ots)

Beim Parken ist ein 86-Jähriger am gestrigen Donnerstag von der Kupplung seines BMW gerutscht und gegen ein Schaufenster geprallt. Der Mann wollte sein Auto kurz nach 15 Uhr in der Straße "Bei der Pürschmark" auf einem Tankstellenareal abstellen. Hierbei rutschte er von der Kupplung und prallte gegen ein Schaufensterelement. Dieses ging komplett zu Bruch, wodurch Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. An dem Pkw des Mannes wurde die Stoßstange in Höhe von circa 1.500 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell