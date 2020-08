Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Einsatztraining unter realen Bedingungen: Feuerwehr Hamburg stellt innovative Simulationsanlage vor

Innensenator Andy Grote und Feuerwehrwehr Christian Schwarz weihen die neue Rauchgasdurchzündungsanlage auf dem Gelände der Feuerwehrakademie ein.

Die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Hamburg unter realen Einsatzbedingungen auf den Ernstfall vorbereiten - das ist das Ziel der Heißausbildung an der Feuerwehrakademie Hamburg. Nur mit einer erstklassigen Aus- und Fortbildung können die Retter im Einsatz ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrungen abrufen und damit Leben retten. Aus diesem Grund nimmt die Feuerwehr Hamburg am Donnerstag eine neue feststoffbefeuerte Simulationsanlage in Betrieb.

Mit der neuartigen Rauchgasdurchzündungsanlage können Einsatzkräfte ihre Fertigkeiten für den Einsatz bei einem Zimmerbrand unter Realbedingungen trainieren. So gilt es, in erster Linie die Entwicklung von Rauchschichten richtig zu beurteilen, sowie den Gefahren einer schnellen Brandausbreitung wirkungsvoll zu begegnen. Innensenator Andy Grote, der Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg, Dr. Christian Schwarz, sowie der Schulleiter der Feuerwehrakademie Hamburg, Bernd Herrenkind, werden sich der Herausforderung stellen, und einen Durchlauf bei hohen Temperaturen im Beobachtungsraum der Anlage aktiv begleiten. Ein erfahrenes Ausbilder-Team aus dem "Fachbereich Brandschutz" der Feuerwehrakademie wird den Praxisverlauf moderieren.

Wir laden alle Presse- und Medienvertreter herzlich ein,

Am: Donnerstag 27.08.2020 Zeit: 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ort: Feuerwehrakademie Hamburg Bredowstraße 22113 Hamburg

Es besteht die Möglichkeit, Bewegtbilder und O-Töne mit Innensenator Andy Grote sowie dem Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg, Oberbranddirektor Dr. Christian Schwarz, zu produzieren. Die Veranstaltung findet unter Beachtung der gültigen Auflagen der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung statt. Ein entsprechender Mund-Nasenschutz ist mitzubringen und die gültigen Abstandsregeln sind vor Ort einzuhalten.

