Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aquaplaning führt zu Unfall (08.07.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer a, Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Hüfingen-Wasserturm und Donaueschingen-Mitte. Ein 26-jähriger Mercedes C 300 Fahrer geriet wegen nichtangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

