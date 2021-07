Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Falsche Kennzeichen am Auto angebracht (08.07.2021)

Blumberg (ots)

Mit falschen Kennzeichen unterwegs war ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Schaffhauser Straße. Ein 45-Jähriger wollte mit einem Auto in Richtung Schweiz unterwegs, als ihn eine Fahrzeugpanne ereilte. Um seine Fahrt fortsetzen zu können, montierte er die Kennzeichen seines defekten Autos einfach an einen nichtzugelassenen Nissan Patrol. Eine Streife des Zolls kontrollierte den Mann, stellte den Verstoß fest und benachrichtigte die Polizei. Da der Fahrer nicht in Deutschland wohnt, verständigten die Beamten einen Staatsanwalt, der eine Sicherheitsleistung bei ihm erheben ließ.

