Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radmuttern gelöst

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Hauptstraße, Samstag, 21.08.21, 17.00 Uhr - Sonntag, 22.08.21, 14.00 Uhr EINBECK (schw) - In dem Tatzeitraum Samstag, 21.08.21, 17.00 Uhr - Sonntag, 22.08.21, 14.00 Uhr machte sich ein unbekannter Täter an dem Pkw einer 48-jährigen Einbeckerin zu schaffen. Die Einbeckerin stellte ihren Pkw am Samstag, 21.08.21, 17.00 Uhr an ihrer Wohnanschrift ab. Als sie am Sonntag, gegen 14.00 Uhr ihren Pkw wieder in Betrieb nahm, stellte sie während der Fahrt eine Unwucht der Fahreigenschaft des Pkw fest. Eine sofortige Überprüfung ergab, dass an einem Rad des Pkw alle Radmuttern gelöst wurden. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell