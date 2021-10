Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gas- mit Bremspedal verwechselt

Bad Nenndorf (ots)

Eine 84-jährige Bad Nenndorferin verwechselte am Montag Nachmittag um 16:30 Uhr das Gaspedal mit dem Bremspedal. Die Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW in die "Piepmühle", im Dortigen Kreisverkehr verwechselte sie dann die beiden Pedale, rammt einen im Kreisverkehr fahrenden PKW, beschleunigt weiter und fährt über die Verkehrsinsel und einem am Fahrbahnrand stehenden Fahnenmasten in den angrenzenden Straßengraben. Das Fahrzeug konnte nicht mehr selbstständig aus dem Graben gefahren werden, so dass ein Abschleppdienst das Fahrzeug aus dem Graben ziehen musste. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf ca. 4500EUR geschätzt.

