Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 14.04.2021, gegen 08:15 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter LKW die Burgunderstraße in Freiburg und bog nach links in die Habsburgerstraße ab. Hierbei beschädigte er einen in der Burgunderstraße ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Der Vorfall wurde offenbar von einem Zeugen beobachtet, welcher eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug hinterlassen hatte.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere der Unfallzeuge, der die Notiz am Fahrzeug hinterlassen hatte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell