POL-FR: Rheinfelden: Berauscht und mit Handy am Ohr auf dem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad befuhr am Mittwoch, 14.04.2021, gegen 21.00 Uhr, ein 29 Jahre alter Mann die Nollinger Straße in Richtung Oberrheinplatz. Dabei telefonierte er und fuhr in Schlangenlinien. Er wurde einer Kontrolle unterzogen, bei der den Beamten Atemalkoholgeruch auffiel. Ein Alcotest wurde durchgeführt und ergab einen Wert von 1,2 Promille. Weiter wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf Amphetamine verlief. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst.

