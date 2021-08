Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte werfen Brandsatz gegen Gebäude

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht (26./27. August 2021) einen Brandsatz gegen eine seit elf Jahren entwidmete Kirche an der Josefstraße in der Neustadt geworfen. Eine Passantin entdeckte das Feuer um 6.55 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Die Wehrleute löschten den Brand, durch den Sachschaden entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Verursachern machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell