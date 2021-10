Polizei Bochum

POL-BO: Mögliche Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einer möglichen Verkehrsunfallflucht am frühen Sonntagmorgen, 17. Oktober, sucht die Polizei Zeugen.

Ein Taxifahrer bemerkte gegen 1.30 Uhr einen 45-jährigen Bochumer, der auf der Fahrbahn der Ückendorfer Straße lag. Er half dem alkoholisierten Mann auf und rief die Polizei. Im Gespräch mit den Beamten gab der 45-Jährige an, dass er die Straße in Höhe der Hausnummer 88 habe überqueren wollen, als sich von links ein schwarzes Auto näherte, das in Richtung Gelsenkirchen unterwegs war. Daraufhin sei er gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Ob es zum Kontakt mit dem Auto kam, ist unklar.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Um den Hergang besser nachvollziehen zu können, bittet das Verkehrskommissariat Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell