POL-AC: Fahndungsrücknahme- Vermisste 14- Jährige zurück

Stolberg (ots)

Die im März diesen Jahres als vermisst gemeldete Celina W. (siehe unsere Meldung vom 10.03.2021) konnte gestern auf einem Campingplatz in den Niederlanden angetroffen werden. Aufwendige Ermittlungen der Vermisstenstelle hatten zu ihrem Aufenthaltsort geführt. Die 14- Jährige konnte vor Ort von der niederländischen Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Zurück in Deutschland wurde sie in die Obhut ihrer erziehungsberechtigten Mutter übergeben. (pw)

