Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in Friedlingen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin parkte am Donnerstag, 28.10.2021, im Zeitraum zwischen 15.00 und 16.40 Uhr, ihren blauen Kia am Fahrbahnrand in der Steinackerstraße zwischen der Alte Straße und Blauenstraße in Höhe des Anwesens Hausnummer 4. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Frau Beschädigungen in Form von Lackantragungen und Eindellungen an der Fahrzeugseite ihres Kia fest. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde der Pkw der Frau von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

