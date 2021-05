Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Neue Leitung für die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt Horst Kriesamer folgt auf Bodo Kaping

Hamburg / Kiel / Lübeck / Schwerin / Rostock (ots)

Horst Kriesamer übernimmt die Leitung der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt von Bodo Kaping, der mit Ablauf des Monats April in den Ruhestand versetzt wurde. Hans-Georg Engelke, Staatsekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, ernannte den gebürtigen Rheinland-Pfälzer Kriesamer am 4. Mai 2021 zum neuen Präsidenten der nördlichsten Bundespolizeibehörde. Horst Kriesamer, Jahrgang 1959, lebt gemeinsam mit seiner Frau bereits viele Jahre in Schleswig-Holstein.

Der berufliche Weg führte den Juristen über ein Bundesamt in Nürnberg in das Bundesministerium des Innern in Bonn und Berlin. Auch Bad Bramstedt ist ihm nicht fremd, denn Kriesamer leitete bis 2013 die Verwaltung der Bundespolizeidirektion. Im Anschluss wechselte er in das Bundespolizeipräsidium nach Potsdam. Dort war er bis zu seiner Ernennung zum Präsidenten in Bad Bramstedt Leiter der Abteilung für Informations- und Kommunikationstechnologie.

Der Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erstreckt sich über die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sowie über das gesamte deutsche Küstenmeer. 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Direktion, in den nachgeordneten Inspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und Pasewalk, der Inspektion Kriminalitätsbekämpfung, sowie in den drei Seeinspektionen in Neustadt, Warnemünde und Cuxhaven, bewältigen die vielfältigen gesetzlichen Aufgaben der Bundespolizei. Zu den Schwerpunktaufgaben gehören neben den grenzpolizeilichen vor allem auch die bahnpolizeilichen Aufgaben.

Eine Besonderheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt ist die maritime Komponente - die Bundespolizei See, die im Küstenwachverbund in der Nord- und Ostsee eingesetzt ist.

Die ersten Wochen arbeitet sich der neue Präsident in seine bundespolizeilichen Aufgabenbereiche ein, wird die Dienststellen seines Verantwortungsbereichs kennenlernen und Kontakte knüpfen. Besonders liegt ihm hierbei auch das Führen erster Gespräche mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Herzen.

