Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkraddiebe in Schildgen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (21.04.) ist die Polizei zur Curiestraße nach Schildgen gerufen worden.

Der Besitzer eines Mercedes hat morgens um 07:50 Uhr feststellen müssen, dass in der Nacht zuvor an seinem Wagen die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Am Vorabend gegen 19:00 Uhr hatte er seinen Pkw in der Einfahrt vor seiner Garage abgestellt.

Die Täter haben das Lenkrad des Mercedes ausgebaut und gestohlen, so dass ein Schaden von mindestens 2.000 Euro entstanden ist. Die alarmierten Polizisten haben eine Strafanzeige aufgenommen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

