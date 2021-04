Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Morgens mit fast zwei Promille unterwegs

Overath (ots)

Gestern Morgen (21.04.) gegen 10:15 Uhr hat sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei gemeldet. Auf der Siegburger Straße fuhr vor ihr ein Mitsubishi mit Siegburger Kennzeichen in deutlichen Schlangenlinien. Mehrfach geriet der Wagen in den Gegenverkehr und in den Grünstreifen, wobei glücklicherweise niemand gefährdet wurde.

Die alarmierte Polizei konnte den Wagen in der Straße Zur Kaule aufgrund der guten weiteren Beobachtung der Zeugin sichten und schließlich stoppen.

Die Fahrerin, eine 50-Jährige aus Lohmar, gab im Rahmen der Kontrolle an, dass sie am Vorabend Alkohol getrunken hätte. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,84 Promille.

Die Frau musste die Polizisten zu einer Arztpraxis begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt mit ihrem Pkw wurde ihr untersagt und ihr Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ct)

