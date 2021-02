Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ahnsbecke - Stromausfall nach Unfallflucht

Celle (ots)

Am Samstagabend, 06.02.2021, gegen 21:30 Uhr, ist es in Ahnsbeck, Hauptstraße, in Höhe der Arztpraxis, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Pkw ist zunächst nach rechts auf den Gehweg geraten und hat dort einen Stromverteilerkasten zerstört. Im weiteren Verlauf ist das Fahrzeug dann nach links von der Straße abgekommen, wobei ein Baum beschädigt worden ist. In Teilen von Ahnsbeck ist daraufhin der Strom ausgefallen. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug dürfte es sich um einen Pkw Audi A 6 gehandelt haben. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum Verursacher werden an die Polizeistation Lachendorf erbeten unter 05145/284210.

