Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 27.10.2021 zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Person in der Titiseestraße vor einem ansässigen Fachgeschäft für Sportbedarf ein Mountainbike entwendet. Dieses Mountainbike befand sich in einem Fahrradständer und war mittels Fahrradschloss gesichert.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

