Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unterschlagung an einem Bankomaten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 23.10.2021 gegen 11:15 Uhr versuchte eine 62-jährige Frau in einer Bankfiliale in der Scheuerlenstraße Geld abzuheben. Der Bankomat, an dem sie ihr Geld abheben wollte, verhielt sich allerdings anders, als sie es kannte. Sie brach dann den Abhebevorgang ab und wechselte zu einem anderen Bankomaten. An diesem konnte sie problemlos die gewünschte Bargeldsumme abheben. Später stellte sie jedoch durch ihre Kontoauszüge fest, dass neben der von ihr durchgeführten Abhebung noch eine weitere in Höhe von 100 Euro verbucht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um einen technischen Defekt am Automaten, der zu einer verspäteten Geldausgabe geführt hat. Als der Automat das Geld jedoch ausgegeben hat, befand sich die 62-Jährige bereits am anderen Automaten. Das Geld hat nach derzeitigem Ermittlungsstand ein bislang unbekannter Kunde, der nach ihr den Automaten benutzen wollte, an sich genommen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

