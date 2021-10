Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Versuchter Einbruch in Discounter - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.10.2021 gegen 21.10 Uhr wurde von Unbekannten versucht in einen Discounter in der Meinrad-Thoma-Straße einzubrechen. Vermutlich wurden der oder die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört, sodass sie ihr Vorhaben vorzeitig abbrachen und die Türe nicht ganz geöffnet wurde. Es wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.



