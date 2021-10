Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Schützenhaus mit schwarzer Farbe beschmiert - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 27.10.2021, 18.00 Uhr und Donnerstag, 28.10.2021, beschmierten Unbekannte das Garagentor des Schützenhauses mit schwarzer Farbe und einem Schriftzug. Weiter wurde auch der Briefkasten beschmiert und dabei Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Schützenhaus in der Wallstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

