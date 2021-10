Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Enforcement Trailer im Einsatz

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg hat einen vom Land Baden-Württemberg finanzierten und beschafften semistationären Geschwindigkeitsmessanhänger (Enforcement Trailer) erhalten. Dieser ist bereits seit Sommer 2020, überwiegend auf den Autobahnen, im Einsatz. Das Einsatzgebiet wird nun auch auf andere Straßen ausgeweitet und so kommt dieser Enforcement Trailer nun auch vermehrt im Landkreis Waldshut zum Einsatz.

Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit ist seit Jahren Unfallursache Nummer eins in Baden-Württemberg. Um den Kontrolldruck zu steigern und damit die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, werden landesweit diese Enforcement Trailer eingesetzt. Der Enforcement Trailer stellt eine wichtige Ergänzung des Technikmixes aus stationärer sowie mobiler Geschwindigkeitsüberwachung dar. Für den Betrieb des Hängers ist vor Ort kein Personal notwendig, er kann Tempolimits bis zu zehn Tage überwachen und ist so geschützt, dass er nicht von Vandalen zerstört werden kann. Die Enforcement Trailer werden überwiegend auf Bundesautobahnen, aber auch auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften, eingesetzt, besonders an Unfallschwerpunkten.

Das Messsystem kann zeitgleich den ankommenden und abfließenden Verkehr von bis zu vier Fahrstreifen erfassen und deren jeweilige Geschwindigkeiten gleichzeitig messen. Das Messsystem kann überdies einzelne Fahrzeugklassen, wie etwa Pkw und Lkw, automatisch voneinander unterscheiden, sodass auch an Stellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen gemessen werden kann.

