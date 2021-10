Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Arbeitsunfall- Waldarbeiter schwerstverletzt

Freiburg (ots)

In Ihringen, im Liliental, kam es am 28.10.2021 gegen 13 Uhr zu einem Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten. Ein 29jähriger Arbeiter wurde beim Verarbeiten eines gefällten Baums von einem herunterfallenden Ast im Bereich der Schulter /des Nackens getroffen und schwer verletzt. Er wurde von der Bergwacht aus dem Waldstück gerettet und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

