Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten in Oldentrup

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Oldentrup - Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Samstag, 29.05.2021, 12:45 Uhr, auf der Friedrich-Hagemann-Straße. Eine 30-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem PKW BMW in Richtung stadteinwärts, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit der rechten Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Hecks eines dort parallel zur Fahrtrichtung geparkten Sattelzuges. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und nach medizinischer Versorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Die ebenfalls im Fahrzeug befindlichen Kleinkinder der Fahrerin (ein 6-monatiger Junge und ein 2-jähriges Mädchen) wurden bei dem Unfall nicht verletzt und an der Unfallstelle einem herbeigerufenen Familienangehörigen übergeben. Da sich der PKW unter dem Sattelzug-Auflieger verkeilt hatte, gestaltete sich die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuges aufwändig. Der Sattelzug verblieb an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges wurde die Friedrich-Hagemann-Straße bis ca. 14:30 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521-545-0 telefonisch in Verbinndung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell