Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweimal am Abend betrunken am Steuer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Polizisten erwischten Donnerstagnacht, 27.05.2021, innerhalb weniger Stunden einen betrunkenen PKW-Fahrer gleich zweimal.

Streifenbeamte hielten gegen 22:50 Uhr bei einer Stand-Kontrolle am Adenauer-Platz einen Daimler-Fahrer an. Als der Polizist zum Zweck der Kontrolle an den PKW herantrat, nahm er Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer bejahte Alkohol getrunken zu haben und schwankte beim Aussteigen. Nach mehreren Versuchen gelang die Durchführung eines Alkoholtests, der positiv verlief. Der PKW verblieb am Kontrollort während ein Arzt dem 58-jährigen Bielefelder im Krankenhaus eine Blutprobe entnahm. Die Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Gegen 23:55 Uhr passierten die Polizisten im Rahmen der Streifenfahrt den Abstellort des Daimlers. Dabei erblickten sie den 58-Jährigen, der aus einem Taxi stieg. Während der Vorbeifahrt sahen die Polizisten wie der Mann sich ans Steuer seines Wagens setzte und mit quietschenden Reifen in Richtung Ostwestfalendamm davonfuhr. Die Beobachter wendeten den Streifenwagen, nahmen die Verfolgung auf und trafen an der Wohnanschrift auf den 58-jährigen Bielefelder und sein Fahrzeug.

Ein Arzt entnahm dem Bielefelder im Krankenhaus erneut eine Blutprobe. Nun erhält er eine weitere Strafanzeige, diesmal wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell