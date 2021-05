Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffitis an Gymnasium

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Donnerstag, 27.05.2021, wurde die Polizei über illegal angebrachte Graffitis an einer Schule in der Straße An der Rehwiese informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, 26.05.2021, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 27.05.2021, 07:00 Uhr, mehrere Graffitis an Mauern, Fenstern und weiteren Gegenständen angebracht. Durch die Farbe entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Hinweise zu den Sprayern nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell