Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrt ohne Pflichtversicherung gestoppt

Liebenau (ots)

(LUE) Am vergangenen Sonntagnachmittag fiel zwei Beamten des Hoyaer Polizeikommissariats in der "Langen Straße" in Liebenau ein PKW auf, bei dem zwei der Insassen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass für den PKW keine Versicherung mehr besteht. Es stellte sich heraus, dass die Versicherung bereits am 03.02.2021 erloschen war. Somit war die Fahrt für die drei Fahrzeuginsassen beendet. Der PKW wurde sicher abgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer und die Fahrzeughalterin leiteten die Beamten ein Strafverfahren. Zur Verhinderung der weiteren Nutzung des PKW wurden außerdem die Kennzeichen sichergestellt.

