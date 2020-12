Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Täter durch Alarmanlage verscheucht

HeinsbergHeinsberg (ots)

Am 23. Dezember (Mittwoch), gegen 4.10 Uhr, schaltete sich die Alarmanlage eines Pkw ein, der an der Sittarder Straße parkte. Unbekannte hatten die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und wurden durch die einsetzende Alarmanlage verscheucht. Ein Zeuge, der unmittelbar nach dem Aufheulen der Sirene aus dem Fenster schaute, konnte keine Person mehr am Fahrzeug feststellen.

