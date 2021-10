Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Abfallentsorgung im Naturschutzgebiet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, 23./24.10.2021, ist in einem Waldstück nordöstlich von Küssaberg-Reckingen Abfall entsorgt worden. Bereits in den zurückliegenden Jahren wurden dort immer wieder illegal Abfälle wie Baumschnitt, große Steine oder leere Kunststoffsäcke abgelagert. Zuletzt wurden dort erneut Feldsteine, Fallobst (Äpfel), altes Heu und Obstbaumschnitt entsorgt. Die Verunreinigung umfasst eine Fläche von ca. 10 Quadratmetern. Bei der zum Rhein hin gelegenen Waldfläche handelt es sich um ein ausgewiesenes FFH-Gebiet und ist zusätzlich als Waldbiotop erfasst. Der Dienstzweig Gewerbe/Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07741 8316-214!

