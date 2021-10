Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - zwei Mal Totalschaden

Freiburg (ots)

Ein Porsche-Fahrer beabsichtigte am Donnerstag, 28.10.2021 gegen 16.30 Uhr vom Auffahrast Schopfheim Mitte auf die B 317 in Richtung Zell abzubiegen. Zum Stoppschild hin verlangsamte er seine Fahrt fuhr aber dann in die Straße ein. Dabei übersah er eine von links kommende Fiat-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer sowie die Mitfahrer im Fiat wurden leicht verletzt und zur Abklärung in eine Klinik verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

