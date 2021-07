Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, (Gödringen) - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Gödringen, Gerhart- Hauptmann-Straße (fra)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten roten Ford Mondeo eines 80-jährigen Sarstedters. Der Pkw war in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Höhe der Nummer 4 geparkt und wurde am 05.07.2021 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr an der linken Seite beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 zu melden.

